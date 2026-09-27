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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) купить с доставкой в Москве
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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00)

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Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 1
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 2
Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 1
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 2
  • Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 350688
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х11х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00)

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлическим заготовкам и иным строительным материалам, кроме асбестосодержащих. Подходит для эксплуатации на производстве и в быту. Уменьшенный диаметр корпуса обеспечивает удобный хват. Компактный редуктор упрощает доступ в труднодоступные места. Высокопроизводительный двигатель обеспечивает продолжительную работу.



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Отзывы о товаре Машина шлифовальная угловая Интерскол УШМ-125/900 (671.1.0.00)




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-125/900 671.1.0.00 применяется для шлифовальных и отрезных работ по металлическим заготовкам и иным строительным материалам, кроме асбестосодержащих. Подходит для эксплуатации на производстве и в быту. Уменьшенный диаметр корпуса обеспечивает удобный хват. Компактный редуктор упрощает доступ в труднодоступные места. Высокопроизводительный двигатель обеспечивает продолжительную работу.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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