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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-115/900 купить с доставкой в Москве
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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-115/900

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Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-115/900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Макс. частота вращения диска
11000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 394075
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Характеристики

Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х15х13
Вес, кг.
2.5

Описание товара Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-115/900

Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 надежна и проста в работе. Служит для шлифовальных и отрезных работ по металлу. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет произвести быструю замену диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева.



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Отзывы о товаре Углошлифовальная машина Интерскол УШМ-115/900




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Характеристики
Бренд
интерскол
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
да
Диаметр диска
115
Диаметр посадочного отверстия
22 мм
Дополнительная рукоятка
да
Фиксация шпинделя
да
Макс. частота вращения диска
11000
Высота, см
9
Страна производитель
Китай
Описание
Угловая шлифмашина Интерскол УШМ-115/900 670.1.0.00 надежна и проста в работе. Служит для шлифовальных и отрезных работ по металлу. Металлический редуктор обеспечивает долгий срок службы и лучший отвод тепла. Функция блокировка шпинделя позволяет произвести быструю замену диска. Дополнительная рукоятка может устанавливаться как справа, так и слева.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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