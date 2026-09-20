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Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) купить с доставкой в Москве
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Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов)

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Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 1
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 2
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 3
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 4
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 5
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Набор инструментов
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 1
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 2
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 3
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 4
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 5
  • Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 568456
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Характеристики

Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, кг.
1.04

Описание товара Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов)

Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Специальные особенности:. Хромованадиевая сталь это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии. Удобство пользования противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования. Всё необходимое набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т. д.

Отзывы о товаре Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов)




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Характеристики
Бренд
DEKO
Тип товара
Набор инструментов
Страна производитель
Китай
Описание
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Специальные особенности:. Хромованадиевая сталь это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии. Удобство пользования противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования. Всё необходимое набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т. д.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов) - стоимость товара 1220 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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