Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов)
Набор инструментов для авто DEKO TZ29 в чемодане (29 предметов). Все предметы этого набора изготовлены из высококачественной хромованадиевой стали с хромированным покрытием. Набор комплектуется прочным кейсом для легкой переноски и удобного использования. Специальные особенности:. Хромованадиевая сталь это высококачественная сталь с термической обработкой и хромированным покрытием, что гарантирует инструменту высокую прочность и устойчивость к коррозии. Удобство пользования противоскользящее покрытие отвертки обеспечивает максимальный комфорт во время использования. Всё необходимое набор включает в себя множество самых популярных насадок, трещотки, гаечные ключи, шестигранный ключ, биты, универсальный шарнир и т. д.
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