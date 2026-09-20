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Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный купить с доставкой в Москве
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Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный

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Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 1
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 2
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 3
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 4
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 5
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 6
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 7
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 8
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 9
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 10
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 11
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 12
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 13
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 14
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 15
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 16
Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 1
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 2
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 3
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 4
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 5
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 6
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 7
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 8
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 9
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 10
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 11
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 12
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 13
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 14
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 15
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 16
  • Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 567879
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Характеристики

Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х25
Вес, кг.
2.42

Описание товара Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный

Объем 3.5 л, мощность 750 Вт, режим подачи воды: электрический, помповый, нажатием чашкой, тип нагревательного элемента закрытая спираль, материал корпуса металл.



Теги товара: металлические

Отзывы о товаре Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный




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Характеристики
Бренд
StarWind
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Описание
Объем 3.5 л, мощность 750 Вт, режим подачи воды: электрический, помповый, нажатием чашкой, тип нагревательного элемента закрытая спираль, материал корпуса металл.


Теги товара: металлические
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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