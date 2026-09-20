Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Мощность, Вт
750
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 567879
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х26х25
Вес, кг.
2.42
Описание товара Термопот Starwind STP2830 3.5л. 750Вт серебристый/черный
Объем 3.5 л, мощность 750 Вт, режим подачи воды: электрический, помповый, нажатием чашкой, тип нагревательного элемента закрытая спираль, материал корпуса металл.
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Теги товара: металлические
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Бренд
Тип товара
Термопоты
Материал корпуса
пластик, металл
Материал колбы
нержавеющая сталь
Цвет
серебристый
Тип нагревательного элемента
закрытый
Подсветка
да
Таймер
нет
Съемная крышка
да
Подача воды
электронасос, ручной насос
Температурные режимы, °С
85, 95, 100
Управление со смартфона
Нет
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Мощность, Вт
750
Длина сетевого шнура
0.9
Страна производитель
Китай
Объем 3.5 л, мощность 750 Вт, режим подачи воды: электрический, помповый, нажатием чашкой, тип нагревательного элемента закрытая спираль, материал корпуса металл.
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
Смотрите также: Винные шкафы, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, 3 л, 4 л
Теги товара: металлические
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