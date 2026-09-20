Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114
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Характеристики
Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114
Ручной отпариватель КТ-9114 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!. Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 120°С. После включения, спустя 15 секунд, вода нагреется и вы можете приступать к отпариванию вещи. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара - пар начнёт выходить из паровых сопел.
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