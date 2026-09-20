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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 купить с доставкой в Москве
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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114

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Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 1
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 2
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 3
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 4
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 5
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 6
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 7
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 8
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 9
Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Отпариватели
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 1
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 2
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 3
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 4
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 5
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 6
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 7
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 8
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 9
  • Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562988
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Характеристики

Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Размеры в упаковке, см
15х15х10
Вес, г.
900

Описание товара Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114

Ручной отпариватель КТ-9114 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!. Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 120°С. После включения, спустя 15 секунд, вода нагреется и вы можете приступать к отпариванию вещи. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара - пар начнёт выходить из паровых сопел.

Отзывы о товаре Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114




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Характеристики
Бренд
Kitfort
Тип товара
Отпариватели
Описание
Ручной отпариватель КТ-9114 позволяет быстро погладить любые изделия из текстиля, осуществляет тщательный уход за одеждой, обивкой мебели, занавесками и даже игрушками - освежает их, дезинфицирует и избавляет от запаха!. Используйте устройство в любом положении для лучшего отпаривания! Вода из резервуара подаётся в бойлер помпой (водяным насосом), что позволяет отпаривать вещи не только вертикально, но и горизонтально. В режиме сухой глажки вы можете пользоваться отпаривателем как обычным утюгом и гладить любые вещи из текстиля. Во время глажки можно дополнительно включить подачу пара. Температура поверхности доходит до 120°С. После включения, спустя 15 секунд, вода нагреется и вы можете приступать к отпариванию вещи. Нажмите и удерживайте кнопку подачи пара - пар начнёт выходить из паровых сопел.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Отпариватель ручной Kitfort КТ-9114 - стоимость товара 2690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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