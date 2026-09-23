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Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки купить с доставкой в Москве
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Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки

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Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 1
Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 2
Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 3
Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 4
Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Желобы
  • Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 1
  • Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 2
  • Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 3
  • Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 4
  • Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 562461
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Характеристики

Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Желобы
Размеры в упаковке, м
1.07х0.15х0.08
Вес, кг.
2.43

Описание товара Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки

Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии. Высота монтажа от 62 мм. Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Повышенная устойчивость к химическим средствам. Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания. Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Решетка является частью комплекта. Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции

Отзывы о товаре Водоотводящий желоб AlcaPlast APZ9-950M с порогами для перфорированной решетки




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
AlcaPlast
Тип товара
Желобы
Описание
Сливные трапы из особопрочного пластика, который устойчив к морозам и химии. Высота монтажа от 62 мм. Регулируемые монтажные ножки 0–35 мм, позволяют быстро и удобно установить желоб и выровнять его в горизонтальной плоскости. Повышенная устойчивость к химическим средствам. Идеальная совместимость с гидроизоляцией здания. Комбинированный гидрозатвор (собственное запатентованное решение) обеспечивает надежную защиту от проникновения запаха из канализации и после испарения воды в сифоне. Вручную легко чистящийся сифон, вплоть до сточной трубы. Решетка является частью комплекта. Самоклеящиеся ленты для качественной гидроизоляции
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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