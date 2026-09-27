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Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 купить с доставкой в Москве
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Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000

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Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 1
Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 2
Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Подключение
  • Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 1
  • Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 2
  • Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 460 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 265819
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Подключение
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
90

Описание товара Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000

Шланговое подключение Hansgrohe Fixfit Е 27454000 от проверенного немецкого производителя прослужит не менее 5 лет. Без этого простого элемента невозможно качественное соединение душевого шланга и трубопровода. Именно поэтому так важна его надежность. Данная модель изготовлена из латуни – материала, устойчивого к воздействию высокой температуры и коррозии.

Отзывы о товаре Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Подключение
Описание
Шланговое подключение Hansgrohe Fixfit Е 27454000 от проверенного немецкого производителя прослужит не менее 5 лет. Без этого простого элемента невозможно качественное соединение душевого шланга и трубопровода. Именно поэтому так важна его надежность. Данная модель изготовлена из латуни – материала, устойчивого к воздействию высокой температуры и коррозии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Подключение для душевого шланга Hansgrohe FixFit E 27454000 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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