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Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27 купить с доставкой в Москве
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Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27

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Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-21%
1 290 руб.  1 640 руб. 
Начислим 23 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 561420
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27
1 290 руб. -21%
1 640 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
18
Ресурс часов
30000
Цоколь
H27
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х6х5
Вес, г.
70

Описание товара Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27

Автосвет CLEARLIGHT — это надежное и качественное освещение для вашего автомобиля, которое обеспечивает отличную видимость и повышает безопасность на дороге. Этот продукт характеризуется мощностью в 18 Вт, что обеспечивает оптимальный баланс между яркостью и экономичностью. Бренд Clearlight известен своим вниманием к деталям и использует передовые технологии для создания долговечных осветительных решений. Ресурс работы лампы составляет впечатляющие 30 000 часов, что обеспечивает вам долгие годы надежного использования без необходимости частых замен. Автосвет CLEARLIGHT идеально подходит для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. Независимо от условий вождения, эти лампы гарантируют мощный световой поток и стабильное освещение дорожного полотна. С автосветом CLEARLIGHT вам больше не придется беспокоиться о недостаточном освещении — доверьтесь качеству, проверенному временем.

Отзывы о товаре Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
CLEARLIGHT
Тип товара
Лампа
Мощность, Вт
18
Ресурс часов
30000
Цоколь
H27
Страна производитель
Китай
Описание
Автосвет CLEARLIGHT — это надежное и качественное освещение для вашего автомобиля, которое обеспечивает отличную видимость и повышает безопасность на дороге. Этот продукт характеризуется мощностью в 18 Вт, что обеспечивает оптимальный баланс между яркостью и экономичностью. Бренд Clearlight известен своим вниманием к деталям и использует передовые технологии для создания долговечных осветительных решений. Ресурс работы лампы составляет впечатляющие 30 000 часов, что обеспечивает вам долгие годы надежного использования без необходимости частых замен. Автосвет CLEARLIGHT идеально подходит для тех, кто ценит качество, надежность и эффективность. Независимо от условий вождения, эти лампы гарантируют мощный световой поток и стабильное освещение дорожного полотна. С автосветом CLEARLIGHT вам больше не придется беспокоиться о недостаточном освещении — доверьтесь качеству, проверенному временем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа LED Clearlight Performance Н27 (880) 7500 lm (1 шт) 6000K, CLPFMLEDН27 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1290 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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