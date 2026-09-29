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Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.) купить с доставкой в Москве
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Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.)

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Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Лампа
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-27%
460 руб.  630 руб. 
Начислим 29 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 247987
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.)
460 руб. -27%
630 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Высота, см
10
Мощность, Вт
17
Ресурс часов
30000
Цоколь
H3
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х6х6
Вес, г.
200

Описание товара Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.)

Автосвет OMEGALIGHT — это современное и надежное решение для вашего автомобиля, сочетающее в себе высокую эффективность и длительный срок службы. Компактный и стильный дизайн этих фар идеально вписывается в любой автомобиль, обеспечивая не только выдающиеся световые характеристики, но и элегантный внешний вид.

Отзывы о товаре Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.)




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Характеристики
Бренд
OMEGALIGHT
Тип товара
Лампа
Высота, см
10
Мощность, Вт
17
Ресурс часов
30000
Цоколь
H3
Ширина, см
5
Страна производитель
Китай
Описание
Автосвет OMEGALIGHT — это современное и надежное решение для вашего автомобиля, сочетающее в себе высокую эффективность и длительный срок службы. Компактный и стильный дизайн этих фар идеально вписывается в любой автомобиль, обеспечивая не только выдающиеся световые характеристики, но и элегантный внешний вид.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Лампа LED Omegalight Standart H3 2400lm, OLLEDH3ST-1 (1шт.) – стоимость товара 460 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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