Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black
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Характеристики
Описание товара Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black
Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, идеально подходящий для тех, кто предпочитает традиционное управление и функциональность. Этот телефон представляет собой моноблок в стильном синем цвете с классической клавиатурой, которая обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие. Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном, что является оптимальным размером для комфортного чтения и набора текстов. Он поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать его как для личных, так и для рабочих целей, не требуя наличия двух устройств. Одной из ключевых характеристик этого телефона является его мощный Li-Ion аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вес устройства составляет всего 0,162 кг, что делает его удобным для переноски. BQ кнопочный телефон также поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные устройства. Однако в нем отсутствует Wi-Fi, сенсорный экран и навигационные функции, такие как GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ценят простоту и надежность. Этот телефон от BQ — практичный выбор для тех, кто ищет устройство с фокусом на базовой функциональности и продолжительном времени работы, без лишних сложностей современных смартфонов.
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Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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Смотрите также: Кнопочные телефоны, Недорогие, с мощным аккумулятором
Теги товара: для ребенка 7 лет в школу, C 2 sim-картами, С большим экраном
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