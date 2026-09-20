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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black купить с доставкой в Москве
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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black

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Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 1
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 2
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 3
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 4
Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 1
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 2
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 3
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 4
  • Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 561224
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Характеристики

Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х5
Вес, г.
200

Описание товара Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black

Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, идеально подходящий для тех, кто предпочитает традиционное управление и функциональность. Этот телефон представляет собой моноблок в стильном синем цвете с классической клавиатурой, которая обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие. Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном, что является оптимальным размером для комфортного чтения и набора текстов. Он поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать его как для личных, так и для рабочих целей, не требуя наличия двух устройств. Одной из ключевых характеристик этого телефона является его мощный Li-Ion аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вес устройства составляет всего 0,162 кг, что делает его удобным для переноски. BQ кнопочный телефон также поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные устройства. Однако в нем отсутствует Wi-Fi, сенсорный экран и навигационные функции, такие как GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ценят простоту и надежность. Этот телефон от BQ — практичный выбор для тех, кто ищет устройство с фокусом на базовой функциональности и продолжительном времени работы, без лишних сложностей современных смартфонов.

Отзывы о товаре Мобильный телефон BQ 2452 Energy Blue/Black




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Характеристики
Бренд
BQ
Тип товара
Мобильный телефон
Тип корпуса
моноблок
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Тип SIM-карты
mini-SIM
Количество SIM-карт
2
Поколение мобильной связи
2G, 3G
Кнопка SOS
нет
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
2.4
Разрешение экрана
320x240
Развернуть
Сенсорный экран
нет
Встроенная память (мб)
32
Слот для карты памяти
да
Максимальный объем карты памяти
32
Камера
да
Bluetooth
да
Wi-Fi
нет
Наличие GPS/Глонасс
Нет
Съемный аккумулятор
да
Аккумулятор
Li-Ion
Тип зарядки
micro-USB
Емкость аккумулятора
4000
Страна производитель
Китай
Описание
Кнопочный телефон BQ — это надежный и простой в использовании мобильный телефон, идеально подходящий для тех, кто предпочитает традиционное управление и функциональность. Этот телефон представляет собой моноблок в стильном синем цвете с классической клавиатурой, которая обеспечивает удобное и интуитивно понятное взаимодействие. Телефон оснащен 2,4-дюймовым экраном, что является оптимальным размером для комфортного чтения и набора текстов. Он поддерживает две SIM-карты, что позволяет использовать его как для личных, так и для рабочих целей, не требуя наличия двух устройств. Одной из ключевых характеристик этого телефона является его мощный Li-Ion аккумулятор емкостью 4000 мА·ч, обеспечивающий длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Вес устройства составляет всего 0,162 кг, что делает его удобным для переноски. BQ кнопочный телефон также поддерживает Bluetooth, что позволяет легко передавать файлы и подключать различные устройства. Однако в нем отсутствует Wi-Fi, сенсорный экран и навигационные функции, такие как GPS/Глонасс, что делает его идеальным выбором для пользователей, которые ценят простоту и надежность. Этот телефон от BQ — практичный выбор для тех, кто ищет устройство с фокусом на базовой функциональности и продолжительном времени работы, без лишних сложностей современных смартфонов.
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Доставка
Отзывы


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