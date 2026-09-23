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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный купить с доставкой в Москве
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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный

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Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 1
Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 2
Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 3
Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 1
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 2
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 3
  • Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
16 200 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 560021
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Размеры в упаковке, м
1х0.15х0.07
Вес, кг.
1.48

Описание товара Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный

Душевой гарнитур выполнен из высосокачественных материалов, обеспечивает своего владельца всем необходимым функционалом, отличается долговечностьюи надежностью.

Отзывы о товаре Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевой гарнитур
Описание
Душевой гарнитур выполнен из высосокачественных материалов, обеспечивает своего владельца всем необходимым функционалом, отличается долговечностьюи надежностью.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Набор душевой Hansgrohe Pulsify 105 3jet Relaxation 24170670, 90 см, матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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