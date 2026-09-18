Душевой гарнитур Redblu by Damixa Palace One 914100000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 690 руб.
В наличии
Код товара: 322022
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
8 690 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
да
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Размеры в упаковке, см
75х13х8
Вес, кг.
1
Описание товара Душевой гарнитур Redblu by Damixa Palace One 914100000
Душевой комплект коллекции Palace One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Душевой гарнитур
Цвет
хром
Душевая штанга (стойка)
да
Верхний душ в комплекте
нет
Высота душевой штанги
70 см
Диаметр ручного душа
12 см
Кол-во режимов ручного душа
5
Длина душевого шланга
150
Наличие мыльницы
да
Наличие крючка
нет
Наличие полочки
нет
Душевой комплект коллекции Palace One – это притягательные формы и линии украшающие своей простотой ванную комнату любого декора. Функционал гарнитура отвечает всем требованиям современного покупателя.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Душевой гарнитур Redblu by Damixa Palace One 914100000 - данный товар вы можете купить по цене 8690 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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