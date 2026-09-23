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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR купить с доставкой в Москве
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Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR

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Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 1
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 2
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 3
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 4
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 5
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 6
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 7
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 8
Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 1
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 2
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 3
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 4
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 5
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 6
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 7
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 8
  • Сумка для ноутбука 15.6&quot; Continent CC-215 GR - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
1 710 руб.  2 210 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 558021
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR
1 710 руб. -23%
2 210 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
700

Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR

Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.

Отзывы о товаре Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR




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Характеристики
Бренд
Continent
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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