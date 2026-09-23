Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Сумка
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%1 710 руб. 2 210 руб.
В наличии
Код товара: 558021
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Загружаем...
1 710 руб. -23%
2 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
700
Описание товара Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
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Бренд
Тип товара
Сумка
Диагональ ноутбука, дюйм
15.6
Материал
полиэстер
Ручка для переноски
да
Плечевой ремень
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Сумка для ноутбука. Стильный дизайн. Вмещает ноутбук с диагональю экрана до 15 дюймов. Выполнена из прочного, практичного и устойчивого к влаге материала.
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Смотрите также: Адаптеры, USB-концентраторы, Блоки питания для ноутбуков, Док-станции, Карт-ридеры, Сумки для ноутбуков
Сумка для ноутбука 15.6" Continent CC-215 GR - этот товар вы можете купить по цене 1710 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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