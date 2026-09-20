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Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) купить с доставкой в Москве
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Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550)

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Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 1
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 2
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 3
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 4
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 5
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 6
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 7
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 8
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 9
Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Офисные кресла
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 1
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 2
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 3
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 4
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 5
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 6
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 7
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 8
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 9
  • Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 557491
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Размеры в упаковке, см
83х69х36
Вес, кг.
20.69

Описание товара Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550)

Модель BRABIX Cuba EX-542 - высококачественное современное кресло с комфортной мягкой посадкой и выраженной поясничной поддержкой спины. Обивка выполнена из высококачественной экокожи rhodes. Данный материал приятный на ощупь, износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Кресло имеет строгие квадратные формы. Дополнительная подушка на сидении и спинке кресла обеспечивает удобное положение сидящего. Плотная многослойная набивка, 3D хромированные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Стильные и долговечные хромированные детали подчеркивают изысканный вкус владельца. Максимальная нагрузка на кресло до 130 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Отзывы о товаре Кресло офисное BRABIX Premium Cuba EX-542, экокожа, коричневое (532550)




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Офисные кресла
Описание
Модель BRABIX Cuba EX-542 - высококачественное современное кресло с комфортной мягкой посадкой и выраженной поясничной поддержкой спины. Обивка выполнена из высококачественной экокожи rhodes. Данный материал приятный на ощупь, износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. Кресло имеет строгие квадратные формы. Дополнительная подушка на сидении и спинке кресла обеспечивает удобное положение сидящего. Плотная многослойная набивка, 3D хромированные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм Top Gun гарантирует хорошую поддержку спины и комфорт за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировкой усилия качания под вес сидящего, позволяет регулировать высоту сиденья. Стильные и долговечные хромированные детали подчеркивают изысканный вкус владельца. Максимальная нагрузка на кресло до 130 кг. Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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