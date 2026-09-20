Top.Mail.Ru
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) купить в Москве цены от {{productMinPrice}} ₽, в Kotofoto
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 1
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 2
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 3
Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
  • Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 1
  • Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 2
  • Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 3
  • Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
31 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 554772
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Размеры в упаковке, см
10х5х3
Вес, г.
425

Описание товара Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ)

Высокопроизводительные жесткие диски с интерфейсом SAS 12,0 Гбит/с серии AL15SEB для корпоративных серверов обеспечивают емкость до 2,4 ТБ и производительность 10 500 оборотов в минуту с надежностью корпоративного класса. Серия AL15SE, разработанная для критически важных ИТ-операций, включая серверы баз данных и гибридные платформы хранения данных, предлагает ряд моделей, включая 512 собственных (512n) или эмулируемых 512 (512e) или 4K собственных (4Kn) технологий для обеспечения совместимости с подходящими приложениями и операционными системами.



Теги товара: 1 тб

Отзывы о товаре Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ)




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Toshiba
Тип товара
Жесткий диск
Форм-фактор накопителя, дюйм
2.5"
Интерфейс
SAS
Объем
1.2 Тб
Скорость вращения
10500 об./мин.
Объем буферной памяти, мб
128
Время наработки на отказ
2000000
Описание
Высокопроизводительные жесткие диски с интерфейсом SAS 12,0 Гбит/с серии AL15SEB для корпоративных серверов обеспечивают емкость до 2,4 ТБ и производительность 10 500 оборотов в минуту с надежностью корпоративного класса. Серия AL15SE, разработанная для критически важных ИТ-операций, включая серверы баз данных и гибридные платформы хранения данных, предлагает ряд моделей, включая 512 собственных (512n) или эмулируемых 512 (512e) или 4K собственных (4Kn) технологий для обеспечения совместимости с подходящими приложениями и операционными системами.


Теги товара: 1 тб
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Жесткий диск HDD Toshib 10500RPM 1.2TB 128MB (AL15SEB12EQ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...