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Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) купить с доставкой в Москве
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Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)

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Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото 1
Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото 1
  • Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 553760
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Характеристики

Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Частота видеопамяти
1040
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
310

Описание товара Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)

Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)

Отзывы о товаре Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)




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Характеристики
Бренд
AFOX
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Частота видеопамяти
1040
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Описание
Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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