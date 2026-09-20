Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 553760
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Частота видеопамяти
1040
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
310
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)
Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)
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Теги товара: Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
1 Гб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
450
Частота видеопамяти
1040
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
4096x2160
Разрядность шины памяти
64 bit
Развернуть
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2)
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Бесшумные, Компактные, NVIDIA GeForce
Видеокарта AFOX GeForce G210 LP 1024Mb (AF210-1024D3L5-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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