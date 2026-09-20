Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
GeForce GT 210
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 553759
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
260
Описание товара Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2)
Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность при работе с Windows 7. Графическая карта GeForce 210 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.
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Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
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Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
GeForce GT 210
Количество поддерживаемых мониторов
2
Объем видеопамяти
512 Мб
Тип видеопамяти
GDDR3
Частота графического процессора
520
Частота видеопамяти
800
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
2560x1600
Техпроцесс
40
Развернуть
Разрядность шины памяти
64 bit
Интерфейс
PCI-E 2.0
Разъемы
D-Sub, DVI, HDMI
Низкопрофильная (Low Profile)
да
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Графические вычисления стали важнейшей частью ПК. В настоящее время нам просто необходима дополнительная мощность для наших компьютеров, чтобы они могли обеспечивать превосходную графику, фантастическое видео, живую чувствительную обработку фото и высокую производительность при работе с Windows 7. Графическая карта GeForce 210 предлагает впечатляющую вычислительную мощь для вашего ПК.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в 4K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Бесшумные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070
Теги товара: Компактные, NVIDIA GeForce
Видеокарта AFOX GeForce G210 512Mb LP (AF210-512D3L3-V2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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