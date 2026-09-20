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Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) купить с доставкой в Москве
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Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL)

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Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 1
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 2
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 3
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 4
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 5
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 6
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 7
Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 1
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 2
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 3
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 4
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 5
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 6
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 7
  • Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 542607
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Графические планшеты
Комплектация
магнитный стилус
Особенности
держатель для пера
Способ ввода
перьевой
Тип устройства
графический планшет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
550

Описание товара Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL)

В планшете для рисования Mijia используется особая жидкокристаллическая пленка, на которой остаются четкие штрихи бирюзового цвета. В планшете сочетается четкость штрихов на обычной бумаге и гладкость письма на ЖК-дисплее.

Отзывы о товаре Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Графические планшеты
Комплектация
магнитный стилус
Особенности
держатель для пера
Способ ввода
перьевой
Тип устройства
графический планшет
Страна производитель
Китай
Описание
В планшете для рисования Mijia используется особая жидкокристаллическая пленка, на которой остаются четкие штрихи бирюзового цвета. В планшете сочетается четкость штрихов на обычной бумаге и гладкость письма на ЖК-дисплее.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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