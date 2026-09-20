Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542607
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Комплектация
магнитный стилус
Особенности
держатель для пера
Способ ввода
перьевой
Тип устройства
графический планшет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х3
Вес, г.
550
Описание товара Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL)
В планшете для рисования Mijia используется особая жидкокристаллическая пленка, на которой остаются четкие штрихи бирюзового цвета. В планшете сочетается четкость штрихов на обычной бумаге и гладкость письма на ЖК-дисплее.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Графические планшеты
Комплектация
магнитный стилус
Особенности
держатель для пера
Способ ввода
перьевой
Тип устройства
графический планшет
Страна производитель
Китай
В планшете для рисования Mijia используется особая жидкокристаллическая пленка, на которой остаются четкие штрихи бирюзового цвета. В планшете сочетается четкость штрихов на обычной бумаге и гладкость письма на ЖК-дисплее.
Смотрите также: Веб-камеры, Внешние жесткие диски и SSD, Клавиатуры, Коврики для мыши, Мониторы, Мыши, Сканеры, Флешки
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Графический планшет Xiaomi Mi LCD Writing Tablet 13.5 (BHR4245GL) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2490 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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