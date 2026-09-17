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Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) купить с доставкой в Москве
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Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)

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Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 1
Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 2
Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 3
Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 4
Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Графические планшеты
  • Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 1
  • Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 2
  • Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 3
  • Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 4
  • Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 163907
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Характеристики

Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
4096
Комплектация
планшет, кабель USB, перо, руководство пользователя
Особенности
цифровое перо без батареек
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Тип устройства
графический планшет
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х19х4
Вес, г.
485

Описание товара Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)

Графический планшет позволит своему обладателю установить не менее 3 различных приложений, необходимых для реализации различных творческих задач. Характерная особенность устройства заключается в наличии беспроводного пера, которому не нужна подзарядка.

Отзывы о товаре Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Wacom
Тип товара
Графические планшеты
Активная область планшета (Ш х В), мм
95x152
Время отклика, точек в секунду
133
Интерфейс
USB
Количество уровней нажима
4096
Комплектация
планшет, кабель USB, перо, руководство пользователя
Особенности
цифровое перо без батареек
Поддерживаемые ОС
Mac OS, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Разрешение датчика, lpi
2540
Способ ввода
перьевой
Тип подключения
беспроводной
Развернуть
Тип устройства
графический планшет
Формат
A6
Страна производитель
Китай
Описание
Графический планшет позволит своему обладателю установить не менее 3 различных приложений, необходимых для реализации различных творческих задач. Характерная особенность устройства заключается в наличии беспроводного пера, которому не нужна подзарядка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Графический планшет Wacom Intuos S Black (CTL-4100K-N) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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