Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
Оснащенная 3-мегапиксельной матрицей IP-камера TP-LINK Tapo C310 универсальна с точки зрения выбора места установки. Устройство, соответствующее степени защиты IP66, защищено от пыли и осадков. Это дает возможность эксплуатировать камеру вне зданий. Универсальна модель и по способу подключения. Камера может задействовать для передачи информации Wi-Fi и Ethernet. Устройство гарантированно сохраняет работоспособность при температуре воздуха от -20 до 45C и относительной влажности от 10 до 90 %. Камера TP-LINK Tapo C310 поддерживает разрешение до 2304x1296. Максимальная частота кадров 15 кадров в секунду. Конструкцией устройства предусмотрены микрофон и динамик. Поддерживается функция ночной съемки, реализованная благодаря ИК-подсветке, дальность действия которой составляет 30 м. Дистанционное взаимодействие с устройством осуществляется с помощью мобильного приложения Tapo. В комплектацию камеры входят водонепроницаемая прокладка, водонепроницаемые крепления для кабеля, крепеж, руководство по быстрой настройке, адаптер питания и монтажный шаблон.
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Достоинства:
Простота настройки, хорошая картинка, очень удобное не глючащее приложение, поддержка ONVIF/RTSP, стабильная работа
Недостатки:
В моем сценарии использования нет, да и вообще их наверное в принципе особо нету. Микрофон такой себе, но он мне не особо нужен =) Ну и можно было бы и 25 кадров в секунду прикрутить вместо 15
Комментарий:
В целом считаю очень хорошая камера получилась, все стабильно работает и никаких танцев с бубном как у продукции на букву "X" =)
Отзывы о товаре Видеокамера IP TP-Link Tapo C310 3.89-3.89мм
Достоинства:
Простота настройки, хорошая картинка, очень удобное не глючащее приложение, поддержка ONVIF/RTSP, стабильная работа
Недостатки:
В моем сценарии использования нет, да и вообще их наверное в принципе особо нету. Микрофон такой себе, но он мне не особо нужен =) Ну и можно было бы и 25 кадров в секунду прикрутить вместо 15
Комментарий:
В целом считаю очень хорошая камера получилась, все стабильно работает и никаких танцев с бубном как у продукции на букву "X" =)