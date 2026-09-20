Блок питания Falcon Eye FE-12/50
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 542347
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
пластик
Особенности
коннектор в комплекте
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Размеры в упаковке, см
21х10х5
Вес, г.
406
Описание товара Блок питания Falcon Eye FE-12/50
Источник питания стабилизированный, 12В, 5А, сетевой адаптер преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, стабилизированное. Имеет защиту от КЗ. В комплект входит коннектор (клеммная колодка).
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Блок питания
Дополнительно
сила тока - 5 А
Материал
пластик
Особенности
коннектор в комплекте
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
12
Источник питания стабилизированный, 12В, 5А, сетевой адаптер преобразует переменное сетевое напряжение в постоянное, стабилизированное. Имеет защиту от КЗ. В комплект входит коннектор (клеммная колодка).
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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