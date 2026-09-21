Блок питания Osnovo PS-48500/I
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блок питания
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 698313
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал
металл
Особенности
для помещений
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
55
Размеры в упаковке, см
12х11х10
Вес, г.
833
Описание товара Блок питания Osnovo PS-48500/I
PS-48500/I Промышленный блок питания. DC48V, 10,5A (500W). Диапазон входных напряжений: AC195-265V. КПД: 85%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор). Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШxВxГ): 100x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.
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Бренд
Тип товара
Блок питания
Материал
металл
Особенности
для помещений
Цвет
черный
Выходное напряжение, В
55
PS-48500/I Промышленный блок питания. DC48V, 10,5A (500W). Диапазон входных напряжений: AC195-265V. КПД: 85%. Регулировка выходного напряжения в диапазоне 44-53V. Защита от короткого замыкания, перенапряжения и перегрузки. Принудительная система охлаждения (вентилятор). Монтаж на DIN-рейку или стену. Размеры (ШxВxГ): 100x110x121мм. Рабочая температура: -40...+50°C.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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