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Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000

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Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 1
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 2
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 3
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 4
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 5
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 6
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 7
Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
61
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 1
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 2
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 3
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 4
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 5
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 6
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 7
  • Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541810
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Характеристики

Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смеситель для душа
Высота, см
9.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
61
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х20х12
Вес, кг.
1.1

Описание товара Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000

Смеситель для душа с плавным движением ручки благодаря специально разработанному картриджу Light Flow 25 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Небольшой размер смесителя впишется в любое пространство, его глубина составляет всего 14 см. Он не будет торчать и нарушать общую композицию ванной комнаты.Строгий дизайн и четкие грани подойдут для классического интерьера, а также же для современных решений. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы засчет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные

Отзывы о товаре Смеситель для душа RedBlu by Damixa Origin Evo 782000000




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Характеристики
Бренд
REDBLU by Damixa
Тип товара
Смеситель для душа
Высота, см
9.7
Страна бренда
Дания
Ширина, см
18
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
61
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
S-образные эксцентрики
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для душа с плавным движением ручки благодаря специально разработанному картриджу Light Flow 25 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Небольшой размер смесителя впишется в любое пространство, его глубина составляет всего 14 см. Он не будет торчать и нарушать общую композицию ванной комнаты.Строгий дизайн и четкие грани подойдут для классического интерьера, а также же для современных решений. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы засчет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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