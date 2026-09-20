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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный

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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 1
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 2
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 3
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 4
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 5
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 6
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 7
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 8
Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 1
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 2
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 3
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 4
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 5
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 6
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 7
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 8
  • Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 090 руб. 
Начислим 906 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541808
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
15 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
декоративные отражатели
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х13
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный

X-Joy F85A20022 - ультрамодный смеситель для душа с удобным рычажным механизмом и керамическим картриджем. На корпус из латуни и покрытие распространяется отдельная гарантия - 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смеситель для душа
Высота, см
12
Страна бренда
Германия
Ширина, см
22
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Подсветка
нет
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Развернуть
Длина излива
132
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
нет
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
1
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
да
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Форма излива
традиционная
Особенности
декоративные отражатели
Страна производитель
Китай
Описание
X-Joy F85A20022 - ультрамодный смеситель для душа с удобным рычажным механизмом и керамическим картриджем. На корпус из латуни и покрытие распространяется отдельная гарантия - 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный - данный товар вы можете купить по цене 15090 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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