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Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром купить с доставкой в Москве
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Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром

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Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 1
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 2
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 3
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 4
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 5
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 6
Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Поручень
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 1
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 2
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 3
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 4
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 5
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 6
  • Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 541752
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Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Поручень
Высота, см
3.6
Материал
металл
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
30.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х7х4
Вес, г.
400

Описание товара Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром

Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.

Отзывы о товаре Поручень 30мм AM.PM Sense L A7432500 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Поручень
Высота, см
3.6
Материал
металл
Страна производства
Германия
Функция Микролифт
нет
Функция «Микролифт»
нет
Ширина, см
30.7
Страна производитель
Китай
Описание
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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