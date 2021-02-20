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Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH

Артикул: 307003
  • Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH - фото 1
  • Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH - фото 2
Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH - фото 1
Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH - фото 2
9 990 руб. 

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8 510 руб. 

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Артикул: 307003
В наличии
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Коллекция Sensation
filter_noneТовар входит в коллекцию Sensation

Коллекция Sensation

БрендAM.PM
Тип товараСиденье для унитаза
Материалпластик
Функция Микролифтесть
Длина, см49.6
Ширина, см37.6
Высота, см8.63
Материал сиденья - дюропласт, материал креплений - нержавеющая сталь, - гарантируют долговечность сиденья. Механизмы плавного опускания и быстрого снятия - комфорт в использовании и легкость в уходе за сиденьем и керамикой. Идеальное сочетания дизайна сиденья и керамики.


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Сиденье для унитаза AM.PM Sensation C307851WH - данный товар вы можете купить по цене 9990 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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