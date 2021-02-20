Биде подвесное AM.PM Sensation C303411WH

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|AM.PM
|Тип товара
|Биде
|Кол-во отверстий для смесителя
|1
|Конструкция
|пристенный
|Отверстие под смеситель
|есть
|Подводка воды
|нижняя
|Расположение отверстия для смесителя
|в центре
|Установка раковины
|подвесная
|Форма раковины
|овальная
|Цвет
|белый
|Длина, см
|55.6
|Ширина, см
|39
|Высота, см
|35.5
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