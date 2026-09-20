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Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром купить с доставкой в Москве
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Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром

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Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 1
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 2
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 3
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 4
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 5
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 1
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 2
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 3
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 4
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 5
  • Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 590 руб. 
Начислим 276 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 541713
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром
4 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Sense L
filter_none Товар входит в коллекцию Sense L

Коллекция Sense L


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
30х23х6
Вес, г.
560

Описание товара Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром

Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.

Отзывы о товаре Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Разумное использование пространства: угловые корзины Sense L не занимают много места, при этом позволяя разместить самые необходимые гигиенические и косметические принадлежности под рукой. Бескомпромиссное качество: корзины Sense L выполнены из качественной нержавеющей стали марки AISI 304 класса А.Устойчивость к повреждениям: материал изготовления имеет высокое сопротивление окислению и не подвержен коррозии даже в агрессивных средах соленой, пресной или водопроводной воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром - купить по цене 4590 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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