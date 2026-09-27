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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный купить с доставкой в Москве
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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный

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Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 1
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 2
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 3
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 4
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 5
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 6
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 7
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 1
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 2
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 3
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 4
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 5
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 6
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 7
  • Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 290 руб. 
Начислим 258 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 624130
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
4 290 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150х60х165
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
17х15х6
Вес, г.
206

Описание товара Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный

Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Кольцо для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Подвесная установка делает этот продукт невероятно удобным для использования.Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с матовым черным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.

Отзывы о товаре Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Аксессуар
Стиль
модерн
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
черный
Цвет
черный
Комплектация
держатель, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
150х60х165
Страна производитель
Германия
Описание
Самая провокационная коллекция сантехники – X-Joy не была полностью наполненной без невероятных аксессуаров для ванной комнаты. Дизайн аксессуаров X-Joy принадлежит авторству собственной дизайн-студии бренда AM.PM из Германии. В основе дизайна аксессуаров – контраст между строгими квадратными и плавными округлыми формами. Это небанальное сочетание форм делает облик продуктов универсальным, что позволяет им вписаться в любой интерьер. Кольцо для полотенец X-Joy – незаменимый аксессуар для вашей ванной. Подвесная установка делает этот продукт невероятно удобным для использования.Продукт выполнен из сплава металлов высочайшего качества с матовым черным покрытием, устойчивым к механическим повреждениям. Даже через 10 лет, аксессуары X-Joy будут выглядеть, как новые.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4290 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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