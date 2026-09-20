Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 990 руб.
В наличии
Код товара: 541712
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10 990 руб.
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Коллекция Sense L
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Полка
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
22х22х6
Вес, г.
350
Описание товара Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром
Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.
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Богатство и вариативность коллекции аксессуаров Sense L позволит подобрать все для создания по-настоящему красивой семейной ванной комнаты. В этой коллекции представлены: безопасные поручни для ванны, вместительные двойные стаканы, функциональная угловая корзина для душа. Коллекция аксессуаров выполнена в скандинавском стиле, для которого характерны простые и симметричные формы, невероятная эргономичность и проработанные до мелочей детали.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Корзина для душа угловая AM.PM Sense L A7434800 хром - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 10990 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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