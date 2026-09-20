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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный купить с доставкой в Москве
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный

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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 1
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 2
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 3
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 4
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 5
Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 1
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 2
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 3
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 4
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 5
  • Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 090 руб. 
Начислим 426 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 574461
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный
7 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Inspire 2.0
filter_none Товар входит в коллекцию Inspire 2.0

Коллекция Inspire 2.0


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Размеры в упаковке, см
12х10х9
Вес, г.
508

Описание товара Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный

Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.

Отзывы о товаре Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Стакан
Установка (монтаж)
настенный
Описание
Аксессуары Inspire V2.0 – великолепный образец минималистичного дизайна. Теперь и в трендовом черном цвете. Скругленные по краям формы и стильные элементы из ультратонкого сверхпрочного стекла напоминают современные смартфоны внешне и тактильно. Продуманный дизайн, удивительные детали и матовое покрытие придают аксессуарам по-настоящему изысканный вид. Коллекция аксессуаров Inspire V2.0 максимально наполнена и идеально подойдет для завершенного образа ванной комнаты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Стеклянный стакан с настенным держателем AM.PM Inspire 2.0 A50A34322 черный - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 7090 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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