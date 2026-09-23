Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный
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Характеристики
Тип товара
Мольберт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-24%2 820 руб. 3 723 руб.
В наличии
Код товара: 540771
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Загружаем...
2 820 руб. -24%
3 723 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Мольберт
Высота max
1075
Высота min
735
Растущий
да
Высота индивидуальной упаковки
7 см
Ширина индивидуальной упаковки
55 см
Глубина индивидуальной упаковки
77.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.49х0.55х0.08
Вес, кг.
7.5
Описание товара Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный
Детский мольберт Nika — это удачное решение для маленьких художников, который будет расти вместе с ребёнком. Регулируемая высота от 735 до 1075 см позволяет легко подстроить его под любой возраст, поэтому малышам будет удобно рисовать и играть на любимом мольберте не один год. Благодаря опции «растущий» мольберт прослужит долго и всегда будет соответствовать росту ребёнка.
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Бренд
Тип товара
Мольберт
Высота max
1075
Высота min
735
Растущий
да
Высота индивидуальной упаковки
7 см
Ширина индивидуальной упаковки
55 см
Глубина индивидуальной упаковки
77.5
Страна производитель
Китай
Детский мольберт Nika — это удачное решение для маленьких художников, который будет расти вместе с ребёнком. Регулируемая высота от 735 до 1075 см позволяет легко подстроить его под любой возраст, поэтому малышам будет удобно рисовать и играть на любимом мольберте не один год. Благодаря опции «растущий» мольберт прослужит долго и всегда будет соответствовать росту ребёнка.
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Доска знаний-мольберт "Растущий" со счетами, макс.выс. 107,5 см М2/СФ2 желто-красный - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 2820 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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