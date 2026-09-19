Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя!
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Характеристики
Тип товара
Настольные игры для детей
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%820 руб. 1 326 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 369995
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Настольные игры для детей
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х24х5
Вес, г.
580
Описание товара Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя!
Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Учись играя! 02843 включает в себя задания по следующим темам: время, цвета, транспорт, счет, алфавит, животные. Игроки научатся определять время на часах, соотносить часть и целое, различать цвета и оттенки, находить тени предметов по их форме. В процессе игры дети знакомятся с цифрами и отрабатывают навык устного счета. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого
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Настольная игра Десятое Королевство Электровикторина Учись играя! 02843 включает в себя задания по следующим темам: время, цвета, транспорт, счет, алфавит, животные. Игроки научатся определять время на часах, соотносить часть и целое, различать цвета и оттенки, находить тени предметов по их форме. В процессе игры дети знакомятся с цифрами и отрабатывают навык устного счета. Игра расширяет кругозор, увеличивает словарный запас, развивает память, произвольное внимание и логическое мышление. Благодаря системе электронного контроля ребенок может играть самостоятельно, не прибегая к постоянной помощи взрослого
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Смотрите также: Настольные игры для детей, Пазлы, Товары для творчества
Интерактивная игра ДЕСЯТОЕ КОРОЛЕВСТВО 02843 Электровикторина Учись играя! - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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