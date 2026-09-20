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Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver купить с доставкой в Москве
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Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver

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Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 1
Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 2
Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца для прицела
Крепление на планку
Weaver
  • Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 1
  • Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 2
  • Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
670 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540063
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Характеристики

Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
31
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х14х3
Вес, кг.
2.6

Описание товара Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver

Кольца Veber 3021 L1 Weaver предназначены для установки прицелов диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver 21 мм. Высота установки 21 мм. Материал колец: алюминий, крепежных элементов — сталь. В комплект входит ключ-шестигранник.

Отзывы о товаре Кольца для прицела Veber 3021 L1 Weaver




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Характеристики
Бренд
Veber
Тип товара
Кольца для прицела
Тип колец
низкие
Высота установки прицела, мм
21
Диаметр кольца, мм
30
Масса кольца, г
31
Крепление на планку
Weaver
Страна производитель
Китай
Описание
Кольца Veber 3021 L1 Weaver предназначены для установки прицелов диаметром 30 мм на оружие с планкой Weaver 21 мм. Высота установки 21 мм. Материал колец: алюминий, крепежных элементов — сталь. В комплект входит ключ-шестигранник.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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