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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 320 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538605
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Описание товара Лупа Kromatech ручная круглая 30x, 105 мм, с подсветкой (12 LED) MG-30-105
Ручная круглая лупа Kromatech MG-30-105 – практичный инструмент со светодиодной подсветкой. Стеклянная линза дает мощное 30-кратное увеличение, которое оптимально подойдет для изучения предметов искусства и коллекционирования. С таким помощником вы сможете отыскать мельчайшие дефекты поверхности и рассмотреть крохотные детали. Лупа на ручке с высокой кратностью увеличения подойдет для работы с часовыми, электронными и иными точными механизмами. Окажет помощь она и в проверке подлинности подписей и документов. Диаметр лупы Kromatech MG-30-105 с пластиковой оправой составляет 105 мм, диаметр линзы – 80 мм. В оправе расположены двенадцать ярких светодиодов, позволяющих использовать увеличительное стекло даже в темноте. Подсветка способна работать без перерыва до 20 часов. Она питается от пары обычных пальчиковых батареек (приобретаются отдельно) и включается с помощью кнопки на ручке.
Ручная круглая лупа Kromatech MG-30-105 – практичный инструмент со светодиодной подсветкой. Стеклянная линза дает мощное 30-кратное увеличение, которое оптимально подойдет для изучения предметов искусства и коллекционирования. С таким помощником вы сможете отыскать мельчайшие дефекты поверхности и рассмотреть крохотные детали. Лупа на ручке с высокой кратностью увеличения подойдет для работы с часовыми, электронными и иными точными механизмами. Окажет помощь она и в проверке подлинности подписей и документов. Диаметр лупы Kromatech MG-30-105 с пластиковой оправой составляет 105 мм, диаметр линзы – 80 мм. В оправе расположены двенадцать ярких светодиодов, позволяющих использовать увеличительное стекло даже в темноте. Подсветка способна работать без перерыва до 20 часов. Она питается от пары обычных пальчиковых батареек (приобретаются отдельно) и включается с помощью кнопки на ручке.
Комментарий:
Очень хороший товар,выполняет заявленный функционал
Источник: Яндекс Маркет
Татьяна П.
Достоинства:
Комментарий:
На вид впечатляет. Ещё не пользовались. Для женской руки тяжеловато.
Источник: Яндекс Маркет
Лариса Ш.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошее подспорье. хорошо, что есть подсветка, не нужно двигаться ближе к свету.
Источник: Яндекс Маркет
Наталья Л.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа. Хорошо увеличивает. С подсветкой просто бомба. Пришла в упаковке, ни царапинки . Спасибо продавцу
Источник: Яндекс Маркет
Дмитрий Ш.
Достоинства:
Комментарий:
Для просмотра мелких текстоа и деталей. Для продолжительного просмотра лучше взять с меньшим увеличением. (10-16)
Источник: Яндекс Маркет
Олег С.
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная лупа хорошо сделана, увеличивает прилично, хотя я пользуюсь в 1 раз. Таким инструментом.
Источник: Яндекс Маркет
Александр Ж.
Достоинства:
Комментарий:
лупа как лупа, увеличивает. эффекта вац нет. есть фонарик
Лупа Kromatech ручная круглая 30x, 105 мм, с подсветкой (12 LED) MG-30-105 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Лупа Kromatech ручная круглая 30x, 105 мм, с подсветкой (12 LED) MG-30-105
Достоинства:
Комментарий:
Очень хороший товар,выполняет заявленный функционал
Достоинства:
Комментарий:
На вид впечатляет. Ещё не пользовались. Для женской руки тяжеловато.
Достоинства:
Комментарий:
очень хорошее подспорье. хорошо, что есть подсветка, не нужно двигаться ближе к свету.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая лупа. Хорошо увеличивает. С подсветкой просто бомба. Пришла в упаковке, ни царапинки . Спасибо продавцу
Достоинства:
Комментарий:
Для просмотра мелких текстоа и деталей. Для продолжительного просмотра лучше взять с меньшим увеличением. (10-16)
Достоинства:
Комментарий:
Очень удобная лупа хорошо сделана, увеличивает прилично, хотя я пользуюсь в 1 раз. Таким инструментом.
Достоинства:
Комментарий:
лупа как лупа, увеличивает. эффекта вац нет. есть фонарик