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Характеристики
Тип товара
Лупы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 790 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 538631
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Описание товара Лупа налобная с аккумулятором Discovery Crafts DHR 20
Лупу Discovery Crafts DHR 20 можно использовать для профессиональной работы и технического хобби. С ее помощью удобно проводить ремонт техники и электроники, изучать механизмы, оценивать ювелирные изделия, реставрировать предметы искусства. Также ее возможности пригодятся для изучения мелких текстов, чертежей и фотографий. Линзы, идущие в комплекте, можно комбинировать друг с другом, так как на лупу можно устанавливать до двух линз одновременно. А для получения максимального увеличения можно использовать откидную линзу для правого глаза. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла – прочного и легкого материала высокой степени прозрачности. Передаваемая лупой картинка четкая и ясная по всему полю зрения. Светодиодная подсветка позволяет использовать лупу даже в полной темноте. Яркость подсветки регулируется. Питание – от аккумулятора, который можно подзаряжать через комплектный кабель microUSB–USB. На голове лупа фиксируется при помощи регулируемого крепления.
Лупу Discovery Crafts DHR 20 можно использовать для профессиональной работы и технического хобби. С ее помощью удобно проводить ремонт техники и электроники, изучать механизмы, оценивать ювелирные изделия, реставрировать предметы искусства. Также ее возможности пригодятся для изучения мелких текстов, чертежей и фотографий. Линзы, идущие в комплекте, можно комбинировать друг с другом, так как на лупу можно устанавливать до двух линз одновременно. А для получения максимального увеличения можно использовать откидную линзу для правого глаза. Все линзы сделаны из полимерного оптического стекла – прочного и легкого материала высокой степени прозрачности. Передаваемая лупой картинка четкая и ясная по всему полю зрения. Светодиодная подсветка позволяет использовать лупу даже в полной темноте. Яркость подсветки регулируется. Питание – от аккумулятора, который можно подзаряжать через комплектный кабель microUSB–USB. На голове лупа фиксируется при помощи регулируемого крепления.
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