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Wi-Fi роутер Mercusys MR70X купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys MR70X

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Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 2
Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 3
Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 4
Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Функции VPN
да
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 2
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 3
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 4
  • Wi-Fi роутер Mercusys MR70X - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 532922
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
N
Сетевые протоколы и функции
DHCP-серверподдержка VPNподдержка DDNSподдержка DMZ
Поддержка MESH
нет
Функции VPN
да
Комплектация
• AX1800 Wi-Fi 6 роутер MR70X• Адаптер питания• Руководство по быстрой настройке• Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
209х171х42 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х29х7
Вес, кг.
9.7

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR70X

Повышение скорости благодаря Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 позволит добиться несравненной скорости. Благодаря 1024-QAM и длинному символу OFDM общая скорость Mercusys MR70X может достигать 1800 Мбит/с - до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц. Смело запускайте онлайн-игры, смотрите видео в 4К и выполняйте другие задачи без задержек. В четыре раза больше подключений Технологии OFDMA и MU-MIMO позволяют обмениваться данными сразу с несколькими устройствами, улучшая общую эффективность работы сети. Широкое качественное покрытие Четыре всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологией Beamforming обеспечат стабильный Wi-Fi сигнал во всем доме.Надежная защита Новейший стандарт шифрования WPA3 обеспечит высокую безопасность Wi-Fi сети.Гигабитная скорость по кабелю Передавайте данные на умопомрачительной скорости. ЭнергосбережениеТехнология Target Wake Time (TWT) снижает энергопотребление мобильных и IoT-устройств при передаче данных. Меньше Wi-Fi помех BSS color позволит свести к минимуму помехи от других сигналов для улучшения качества подключения. Smart Connect Умным образом подбирает наиболее подходящий диапазон для каждого устройства. Режим точки доступаПреобразует проводную сеть в беспроводную.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MR70X




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WEP, WPA, WPA3-PSK
Цвет
черный
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Класс Wi-Fi
AX1800
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
1200 Мбит/с
Количество внешних антенн
4
Количество внутренних антенн
9
Развернуть
Количество портов LAN
3
Количество портов WAN
1
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Управление
N
Сетевые протоколы и функции
DHCP-серверподдержка VPNподдержка DDNSподдержка DMZ
Поддержка MESH
нет
Функции VPN
да
Комплектация
• AX1800 Wi-Fi 6 роутер MR70X• Адаптер питания• Руководство по быстрой настройке• Кабель Ethernet RJ45
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
209х171х42 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Повышение скорости благодаря Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 позволит добиться несравненной скорости. Благодаря 1024-QAM и длинному символу OFDM общая скорость Mercusys MR70X может достигать 1800 Мбит/с - до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц. Смело запускайте онлайн-игры, смотрите видео в 4К и выполняйте другие задачи без задержек. В четыре раза больше подключений Технологии OFDMA и MU-MIMO позволяют обмениваться данными сразу с несколькими устройствами, улучшая общую эффективность работы сети. Широкое качественное покрытие Четыре всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологией Beamforming обеспечат стабильный Wi-Fi сигнал во всем доме.Надежная защита Новейший стандарт шифрования WPA3 обеспечит высокую безопасность Wi-Fi сети.Гигабитная скорость по кабелю Передавайте данные на умопомрачительной скорости. ЭнергосбережениеТехнология Target Wake Time (TWT) снижает энергопотребление мобильных и IoT-устройств при передаче данных. Меньше Wi-Fi помех BSS color позволит свести к минимуму помехи от других сигналов для улучшения качества подключения. Smart Connect Умным образом подбирает наиболее подходящий диапазон для каждого устройства. Режим точки доступаПреобразует проводную сеть в беспроводную.
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Доставка
Отзывы


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