Wi-Fi роутер Mercusys MR70X
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MR70X
Повышение скорости благодаря Wi-Fi 6 Wi-Fi 6 позволит добиться несравненной скорости. Благодаря 1024-QAM и длинному символу OFDM общая скорость Mercusys MR70X может достигать 1800 Мбит/с - до 1201 Мбит/с на 5 ГГц и до 574 Мбит/с на 2.4 ГГц. Смело запускайте онлайн-игры, смотрите видео в 4К и выполняйте другие задачи без задержек. В четыре раза больше подключений Технологии OFDMA и MU-MIMO позволяют обмениваться данными сразу с несколькими устройствами, улучшая общую эффективность работы сети. Широкое качественное покрытие Четыре всенаправленные антенны с высоким коэффициентом усиления и технологией Beamforming обеспечат стабильный Wi-Fi сигнал во всем доме.Надежная защита Новейший стандарт шифрования WPA3 обеспечит высокую безопасность Wi-Fi сети.Гигабитная скорость по кабелю Передавайте данные на умопомрачительной скорости. ЭнергосбережениеТехнология Target Wake Time (TWT) снижает энергопотребление мобильных и IoT-устройств при передаче данных. Меньше Wi-Fi помех BSS color позволит свести к минимуму помехи от других сигналов для улучшения качества подключения. Smart Connect Умным образом подбирает наиболее подходящий диапазон для каждого устройства. Режим точки доступаПреобразует проводную сеть в беспроводную.
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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Теги товара: Cudy, Гигабитные, Двухдиапазонные
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