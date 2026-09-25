Wi-Fi роутер Mercusys MT115
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MT115
Представляем вам уникальное портативное решение для доступа в интернет в любом месте — Wi-Fi маршрутизатор Mercusys MT115. Это устройство сочетает в себе современный стандарт беспроводной связи, мобильность и простоту использования, становясь вашим персональным источником стабильного интернета. Главной особенностью данного маршрутизатора является встроенный модем для сетей 3G и LTE. Просто установите nano-SIM-карту от вашего сотового оператора, и устройство превратится в полноценную точку доступа, создавая собственную защищенную сеть. Это идеальный выбор для путешествий, дачи, временного офиса или в качестве резервного канала связи. Вам больше не придется искать общедоступные сети или тратить заряд смартфона в режиме раздачи. Несмотря на компактный корпус, маршрутизатор работает на передовом стандарте Wi-Fi 6, что обеспечивает эффективное и стабильное беспроводное соединение в частотном диапазоне 2,4 ГГц с максимальной скоростью до 287 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами, смотреть видео в высоком качестве и подключать несколько устройств одновременно. Для защиты вашей сети используются надежные протоколы шифрования WPA и WPA2. Управлять настройками и контролировать работу очень просто благодаря фирменному мобильному приложению. А на корпусе расположен информативный экран диагональю 1,44 дюйма, который отображает ключевые параметры: уровень сигнала, состояние батареи, количество подключенных устройств и другие полезные сведения. Встроенный аккумулятор емкостью 2400 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для зарядки используется современный разъем USB Type-C — такой же, как у большинства новых смартфонов и ноутбуков. Это значит, что в поездке вам может понадобиться всего один кабель.
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