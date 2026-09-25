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Wi-Fi роутер Mercusys MT115 купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi роутер Mercusys MT115

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Wi-Fi роутер Mercusys MT115 - фото 1
Wi-Fi роутер Mercusys MT115 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi роутер
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество внешних антенн
0
Количество юнитов в комплекте
1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MT115 - фото 1
  • Wi-Fi роутер Mercusys MT115 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741035
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Характеристики

Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
111,1 ? 71,6 ? 24,2 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х10х4
Вес, г.
150

Описание товара Wi-Fi роутер Mercusys MT115

Представляем вам уникальное портативное решение для доступа в интернет в любом месте — Wi-Fi маршрутизатор Mercusys MT115. Это устройство сочетает в себе современный стандарт беспроводной связи, мобильность и простоту использования, становясь вашим персональным источником стабильного интернета. Главной особенностью данного маршрутизатора является встроенный модем для сетей 3G и LTE. Просто установите nano-SIM-карту от вашего сотового оператора, и устройство превратится в полноценную точку доступа, создавая собственную защищенную сеть. Это идеальный выбор для путешествий, дачи, временного офиса или в качестве резервного канала связи. Вам больше не придется искать общедоступные сети или тратить заряд смартфона в режиме раздачи. Несмотря на компактный корпус, маршрутизатор работает на передовом стандарте Wi-Fi 6, что обеспечивает эффективное и стабильное беспроводное соединение в частотном диапазоне 2,4 ГГц с максимальной скоростью до 287 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами, смотреть видео в высоком качестве и подключать несколько устройств одновременно. Для защиты вашей сети используются надежные протоколы шифрования WPA и WPA2. Управлять настройками и контролировать работу очень просто благодаря фирменному мобильному приложению. А на корпусе расположен информативный экран диагональю 1,44 дюйма, который отображает ключевые параметры: уровень сигнала, состояние батареи, количество подключенных устройств и другие полезные сведения. Встроенный аккумулятор емкостью 2400 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для зарядки используется современный разъем USB Type-C — такой же, как у большинства новых смартфонов и ноутбуков. Это значит, что в поездке вам может понадобиться всего один кабель.

Отзывы о товаре Wi-Fi роутер Mercusys MT115




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Характеристики
Бренд
Mercusys
Тип товара
Wi-Fi роутер
Безопасность
WPA, WPA2
Цвет
белый
Поддержка IPv6
да
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц
Количество диапазонов
однодиапазонный
Класс Wi-Fi
AX3000
Количество внешних антенн
0
Количество внутренних антенн
2
Скорость передачи по проводному подключению
100 Мбит/с
Развернуть
Управление
со смартфона
Режимы работы
маршрутизатор
Поддержка 3G/4G/5G
SIM карта
Комплектация
Роутер
Количество юнитов в комплекте
1
Габариты, мм
111,1 ? 71,6 ? 24,2 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем вам уникальное портативное решение для доступа в интернет в любом месте — Wi-Fi маршрутизатор Mercusys MT115. Это устройство сочетает в себе современный стандарт беспроводной связи, мобильность и простоту использования, становясь вашим персональным источником стабильного интернета. Главной особенностью данного маршрутизатора является встроенный модем для сетей 3G и LTE. Просто установите nano-SIM-карту от вашего сотового оператора, и устройство превратится в полноценную точку доступа, создавая собственную защищенную сеть. Это идеальный выбор для путешествий, дачи, временного офиса или в качестве резервного канала связи. Вам больше не придется искать общедоступные сети или тратить заряд смартфона в режиме раздачи. Несмотря на компактный корпус, маршрутизатор работает на передовом стандарте Wi-Fi 6, что обеспечивает эффективное и стабильное беспроводное соединение в частотном диапазоне 2,4 ГГц с максимальной скоростью до 287 Мбит/с. Это позволяет комфортно работать с почтой, мессенджерами, смотреть видео в высоком качестве и подключать несколько устройств одновременно. Для защиты вашей сети используются надежные протоколы шифрования WPA и WPA2. Управлять настройками и контролировать работу очень просто благодаря фирменному мобильному приложению. А на корпусе расположен информативный экран диагональю 1,44 дюйма, который отображает ключевые параметры: уровень сигнала, состояние батареи, количество подключенных устройств и другие полезные сведения. Встроенный аккумулятор емкостью 2400 мАч обеспечивает до 10 часов автономной работы, а для зарядки используется современный разъем USB Type-C — такой же, как у большинства новых смартфонов и ноутбуков. Это значит, что в поездке вам может понадобиться всего один кабель.
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Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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