Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)
Блок питания Deepcool DA 500W обладает сертификатом соответствия стандарту 80 PLUS степени Bronze, потому что прибор не тратит лишней электроэнергии. Устройство бесперебойно функционирует при показателях напряжения в 100-240 В. Активная система охлаждения эксплуатирует вентилятор размером 120x120 мм. Устройство черного цвета имеет форм-фактор Standard-ATX. Блок питания работает по стандартам ATX 12V 2.31 и EPS12V, означающим надежность прибора и его совместимость с большинством моделей. Модель Deepcool DA 500W снабжена активным PFC, освобождающим прибор от паразитной мощности, создающей дополнительную нагрузку. Основной разъем в этом устройстве разборного вида – (20+4)-pin, что позволяет модели контактировать с материнскими платами различных поколений. Питание жестких дисков реализуется через 5 интерфейсов 15-pin SATA. Прибор также оборудован 4 molex-разъемами. Для обеспечения питания видеокарты присутствуют 2 интерфейса вида (6+2)-pin.
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания GameMax 600W VP-600-RGB
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer PS-700FK 700W
-
В наличииЦена 3 800 руб.950 руб. в СплитБлок питания Zalman TX ZM500-TXII (V2) (ZM500-TX II)
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитБлок питания InWin 400W RB-S400BN1-0 H (6132057)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитБлок питания 1stPlayer FK 750W PS-750FK
-
В наличииЦена 3 890 руб.973 руб. в СплитБлок питания ATX 600W ZM600-LX3 ZALMAN
-
В наличииЦена 3 940 руб.985 руб. в СплитБлок питания Ubiquiti POE-54-80W (POE-54V-80W)
-
В наличииЦена 3 960 руб.990 руб. в СплитБлок питания Deepcool PF600 600W (R-PF600D-HA0B-EU)
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитБлок питания FORMULA 800W Retail VX PLUS 800, ATX v2.3
-
В наличииЦена 3 980 руб.995 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-LXII
-
В наличииЦена 3 980 руб. 4 690 руб.995 руб. в СплитБлок питания Zalman 600W ZM600-TXII
-
В наличииЦена 4 000 руб. 5 740 руб.1000 руб. в СплитБлок питания Zalman ZM700-TXII < Black > 700W ATX (24+2x4+4x6 / ...
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, 6+2 pin, 1stPlayer, ACD, Accord, AeroCool, CBR, Chieftec, Deepcool, ExeGate, FSP, Formula
Отзывы о товаре Блок питания Deepcool DA500 500W (DP-BZ-DA500N)