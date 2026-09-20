Насадки для эл. зубн/щ. Braun Oral-B EB18рRB 3DWhite CleanMaximiser 2 шт
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 528639
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Характеристики
Бренд
Oral-B
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
круглая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х6х2
Вес, г.
20
Описание товара Насадки для эл. зубн/щ. Braun Oral-B EB18рRB 3DWhite CleanMaximiser 2 шт
Сделайте чистку зубов максимально эффективной со сменными насадками Oral-B 3D White для отбеливания. Круглая форма повторяет контуры каждого зуба, а полирующая чашечка удаляет потемнения эмали. Сменные насадки Oral-B 3D White оснащены улучшенными щетинками с технологией CleanMaximiser — зеленые ворсинки желтеют, сигнализируя о необходимости установки новой насадки.
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Бренд
Oral-B
Тип товара
Насадка для зубной щетки
Жесткость щетины
средняя
Насадок в комплекте
2
Типы насадок
для ежедневной чистки
Форма основной насадки
круглая
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Сделайте чистку зубов максимально эффективной со сменными насадками Oral-B 3D White для отбеливания. Круглая форма повторяет контуры каждого зуба, а полирующая чашечка удаляет потемнения эмали. Сменные насадки Oral-B 3D White оснащены улучшенными щетинками с технологией CleanMaximiser — зеленые ворсинки желтеют, сигнализируя о необходимости установки новой насадки.
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Смотрите также: Аксессуары для зубных щеток и ирригаторов, Зубные щетки
Насадки для эл. зубн/щ. Braun Oral-B EB18рRB 3DWhite CleanMaximiser 2 шт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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