Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-54%4 600 руб. 9 950 руб.
В наличии
Код товара: 526509
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
4 600 руб. -54%
9 950 руб.
- Гарантия производителя: 2 года
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200
Описание товара Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)
Солнцезащитные очки POLAROID PLD 4095/S/X, черный Polaroid – один из самых популярных оптических брендов в мире. Фактом своего рождения и последующего процветания марка обязана выдающемуся физику и промышленнику из американского штата Коннектикут Эдвину Герберту Лэнду (Edwin Herbert Land), на счету которого 535 патентов на различные изобретения.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Be...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (36658...
-
В наличииЦена 5 120 руб.1280 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark...
-
В наличииЦена 5 160 руб. 11 250 руб.1290 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские PLD 4112/F/S/X HVN PLD-20431308660SP
-
В наличииЦена 5 610 руб. 20 990 руб.1403 руб. в СплитСолнцезащитные очки GIGIBARCELONA NICOLE TORTOISE BROWN (0000000...
-
В наличииЦена 5 610 руб. 20 990 руб.1403 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские HELENA Demi Brown GGB-00000006509-0
-
В наличииЦена 5 610 руб.1403 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ANAELLE White Gold/Pu...
-
В наличииЦена 7 320 руб. 13 790 руб.1830 руб. в СплитСолнцезащитные очки Женские CONVERSE CV535S ALL STAR PEACH TORTO...
-
В наличииЦена 7 320 руб.1830 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские CV535S ALL STAR LILAC TORTOISE CNS-2...
-
В наличииЦена 7 430 руб.1858 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Polaroid PLD 6210/S/X LILAC PLD-2063...
-
В наличииЦена 7 500 руб.1875 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV368 Shiny Black (2...
-
В наличииЦена 7 600 руб.1900 руб. в СплитСолнцезащитные очки женские Zadig&Voltaire SZV372 Shiny Black (2...
Бренд
Тип товара
Очки
Материал
пластик
Пол
женский
Поляризация
да
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
19 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Китай
Солнцезащитные очки POLAROID PLD 4095/S/X, черный Polaroid – один из самых популярных оптических брендов в мире. Фактом своего рождения и последующего процветания марка обязана выдающемуся физику и промышленнику из американского штата Коннектикут Эдвину Герберту Лэнду (Edwin Herbert Land), на счету которого 535 патентов на различные изобретения.
Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 4600 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Солнцезащитные очки POLAROID 4095/S/X BLACK (20341180753WJ)