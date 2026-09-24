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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)

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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693555
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Frame Color Code
499
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)

Nathalie Blanc Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)




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Характеристики
Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Frame Color Code
499
Материал
пластик
Пол
женский
Размер линз
54 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
зеленый
Цвет оправы
зеленый
Страна производитель
Франция
Описание
Nathalie Blanc Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Yellow Beige (3665807017995) - купить по цене 5120 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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