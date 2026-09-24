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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)

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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Очки
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693563
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Frame Color Code
248
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)

Nathalie Blanc Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)




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Характеристики
Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Очки
Frame Color Code
248
Материал
металл, пластик
Пол
женский
Размер линз
53 мм
Размер заушника
145 мм
Размер моста
18 мм
Цвет линз
серый
Цвет оправы
черный
Страна производитель
Франция
Описание
Nathalie Blanc Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ALIX MAT Black (3665807018053) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5120 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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