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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008) купить с доставкой в Москве
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008)

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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 82 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 693572
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008)
5 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
600
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Франция
Размеры в упаковке, см
20х10х10
Вес, г.
200

Описание товара Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008)

Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.

Отзывы о товаре Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008)




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Характеристики
Бренд
Nathalie Blanc
Тип товара
Солнцезащитные очки женские
Frame Color Code
600
Материал
пластик
Пол
женский
Размер заушника
145 мм
Размер моста
24 мм
Цвет линз
синий
Цвет оправы
бежевый
Страна производитель
Франция
Описание
Дополните образ брендовой вещью. Эффектные солнцезащитные очки, выполненные из качественных материалов. Отличаются практичностью изысканностью. Следует хранить очки в футляре. Не подвергая очки воздействию солнечного света (например, на приборной панели автомобиля). Для очистки от загрязнений использовать влажную. салфетку. Не применять растворители и едкие химические вещества, которые могут повредить лаки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Солнцезащитные очки женские Nathalie Blanc ZAZA GRANDE Blue Dark B (3665807018008) - этот товар вы можете купить по цене 5120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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