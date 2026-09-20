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Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 купить с доставкой в Москве
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Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798

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Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 1
Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 2
Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 1
  • Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 2
  • Констркутор винтовой Zabiaka &quot;Конструктики с шестеренками&quot; 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
1 530 руб.  2 312 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 526303
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Характеристики

Бренд
ZABIAKA
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
191 деталь, шуруповерт, чемоданчик, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х10
Вес, г.
880

Описание товара Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798

Конструктор Zabiaka Конструктики с шестеренками, 5146798 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.Преимущества конструктораРазвивает мелкую моторику рук.Прививает усидчивость.Стимулирует познавательную активность.Развивает внимание и воображение.Дрель функционирует в двух режимах, она может закручивать и раскручивать болты. Работает инструмент от 2-х батареек типа АА. Батарейки в комплект не входят.

Отзывы о товаре Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798




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Характеристики
Бренд
ZABIAKA
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 3 лет
Комплектация
191 деталь, шуруповерт, чемоданчик, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
пластик
Минимальный возраст
3
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Конструктор Zabiaka Конструктики с шестеренками, 5146798 развивает творческое мышление, усидчивость и мелкую моторику. Выполнен из безопасных для здоровья ребенка материалов. Увлекательный конструктор-мозаика — то, что надо маленьким любителям всего необычного! Задача малыша: вкручивать болтики и собирать картинки с помощью игровых полей и красочных фигурок.Конструктор станет прекрасной основой для получения необходимых бытовых знаний. Малыш научится закручивать шурупы и придумывать новые конструкции.Ребёнок с удовольствием будет играть получившейся игрушкой, а когда надоест, сможет придумать что-то совершенно новое.Преимущества конструктораРазвивает мелкую моторику рук.Прививает усидчивость.Стимулирует познавательную активность.Развивает внимание и воображение.Дрель функционирует в двух режимах, она может закручивать и раскручивать болты. Работает инструмент от 2-х батареек типа АА. Батарейки в комплект не входят.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Констркутор винтовой Zabiaka "Конструктики с шестеренками" 191 деталь с шуруповертом арт.5146798 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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