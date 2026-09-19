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Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 купить с доставкой в Москве
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Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565

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Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 1
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 2
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 3
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 4
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 5
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 6
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 7
Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструкторы
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 1
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 2
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 3
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 4
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 5
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 6
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 7
  • Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565 - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-41%
3 890 руб.  6 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 494158
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Характеристики

Бренд
Viga
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
16 дет, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х7
Вес, кг.
1.43

Описание товара Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565

Набор предоставит вашему малышу огромные возможности для воплощения в жизнь своих фантазий. Используя блоки можно создавать множество разнообразных конструкций по замыслу маленького архитектора. Набор также содержит буклет с примерами. Игра благоприятно влияет на интеллектуальное развитие, логику, математические понятия, мелкую моторику, собственное мышление, эмоциональное благополучие, внимание.

Отзывы о товаре Конструктор с цветными прозрачными вставками (16дет) в короб 44565




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Viga
Тип товара
Конструкторы
Возраст
от 18 мес.
Комплектация
16 дет, упаковка
Максимальный возраст
5
Материал
дерево
Минимальный возраст
1.5
Пол
унисекс
Страна производитель
Китай
Описание
Набор предоставит вашему малышу огромные возможности для воплощения в жизнь своих фантазий. Используя блоки можно создавать множество разнообразных конструкций по замыслу маленького архитектора. Набор также содержит буклет с примерами. Игра благоприятно влияет на интеллектуальное развитие, логику, математические понятия, мелкую моторику, собственное мышление, эмоциональное благополучие, внимание.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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