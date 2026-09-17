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Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали) купить с доставкой в Москве
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Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали)

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Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конструктор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-38%
1 180 руб.  1 904 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 115070
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Характеристики

Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 до 8 лет
Материал
керамика
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
500

Описание товара Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали)

количество элементов - 163, для девочек и мальчиков

Отзывы о товаре Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали)




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Характеристики
Бренд
Brickmaster
Тип товара
Конструктор
Возраст
от 3 до 8 лет
Материал
керамика
Мультфильм/Компьютерная игра
нет
Страна производитель
Китай
Описание
количество элементов - 163, для девочек и мальчиков
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Керамический конструктор Brickmaster 204 Арка (163 детали) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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