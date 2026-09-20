Портативная акустика JBL Flip 6 серый
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Характеристики
Тип товара
Портативная акустика
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 050 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 525514
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
степень защиты IP67
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество полос AC
2
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68х178х72
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
22х11х10
Вес, г.
800
Описание товара Портативная акустика JBL Flip 6 серый
Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.
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Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Тип товара
Портативная акустика
Особенности
степень защиты IP67
Звук
моно
Мощность, Вт
30
Количество полос AC
2
Время работы, ч
12
Габаритные размеры
68х178х72
Страна производитель
Китай
Двухполосная акустическая схема JBL Flip 6 обеспечивает громкий, кристально чистый и мощный звук. Широкополосный динамик в форме суперэллипса гарантирует исключительные низкие и средние частоты, а отдельный высокочастотный динамик — четкие и чистые верха. Колонка Flip 6 также оснащена двумя оптимизированными пассивными радиаторами для глубоких низких частот, точно настроенными с использованием усовершенствованного алгоритма Harman.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, недорогие, умные колонки, водонепроницаемые
Портативная акустика JBL Flip 6 серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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