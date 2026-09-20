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Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi

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Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 1
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 2
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 3
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 4
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 5
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 6
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 7
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 8
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 9
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 1
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 2
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 3
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 4
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 5
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 6
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 7
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 8
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 9
  • Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
7 760 руб.  8 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524162
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Характеристики

Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х12х9
Вес, г.
843

Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi

SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 видеорегистратор, предназначенный для скрытой установки. Основной блок устройства монтируется в бардачке, а на лобовом и заднем стекле устанавливаются 2 маленькие камеры. Они пишут видео в Full HD разрешении (1080р при 30 к/с) с углом обзора 140 градусов. Запись ведется на карту памяти. Посмотреть отснятые ролики вы сможете на экране своего смартфона через фирменное приложение Silverstone в любой момент времени. Также видео записи можно скопировать на телефон. В сплит систему видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0 входят также пульт управления с горячими кнопками, установочный кабель, выносной микрофон для записи звука в салоне и GPS модуль для определения координат и скорости передвижения. Все они устанавливаются скрытно и соединяются проводами с основным блоком.

Отзывы о товаре Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Silverstone
Тип товара
Видеорегистраторы
Страна производитель
Китай
Описание
SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 видеорегистратор, предназначенный для скрытой установки. Основной блок устройства монтируется в бардачке, а на лобовом и заднем стекле устанавливаются 2 маленькие камеры. Они пишут видео в Full HD разрешении (1080р при 30 к/с) с углом обзора 140 градусов. Запись ведется на карту памяти. Посмотреть отснятые ролики вы сможете на экране своего смартфона через фирменное приложение Silverstone в любой момент времени. Также видео записи можно скопировать на телефон. В сплит систему видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0 входят также пульт управления с горячими кнопками, установочный кабель, выносной микрофон для записи звука в салоне и GPS модуль для определения координат и скорости передвижения. Все они устанавливаются скрытно и соединяются проводами с основным блоком.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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