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Характеристики
Тип товара
Видеорегистраторы
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-12%
7 760 руб.
8 790
руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 524162
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Описание товара Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi
SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 видеорегистратор, предназначенный для скрытой установки. Основной блок устройства монтируется в бардачке, а на лобовом и заднем стекле устанавливаются 2 маленькие камеры. Они пишут видео в Full HD разрешении (1080р при 30 к/с) с углом обзора 140 градусов. Запись ведется на карту памяти. Посмотреть отснятые ролики вы сможете на экране своего смартфона через фирменное приложение Silverstone в любой момент времени. Также видео записи можно скопировать на телефон. В сплит систему видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0 входят также пульт управления с горячими кнопками, установочный кабель, выносной микрофон для записи звука в салоне и GPS модуль для определения координат и скорости передвижения. Все они устанавливаются скрытно и соединяются проводами с основным блоком.
SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 видеорегистратор, предназначенный для скрытой установки. Основной блок устройства монтируется в бардачке, а на лобовом и заднем стекле устанавливаются 2 маленькие камеры. Они пишут видео в Full HD разрешении (1080р при 30 к/с) с углом обзора 140 градусов. Запись ведется на карту памяти. Посмотреть отснятые ролики вы сможете на экране своего смартфона через фирменное приложение Silverstone в любой момент времени. Также видео записи можно скопировать на телефон. В сплит систему видеорегистратора Silverstone F1 Integral 2.0 входят также пульт управления с горячими кнопками, установочный кабель, выносной микрофон для записи звука в салоне и GPS модуль для определения координат и скорости передвижения. Все они устанавливаются скрытно и соединяются проводами с основным блоком.
Видеорегистратор SilverStone F1 INTEGRAL 2.0 Wi-Fi - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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