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Блок питания Buro BUM-0170A90 купить с доставкой в Москве
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Блок питания Buro BUM-0170A90

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Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 1
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 2
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 3
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 4
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 5
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 6
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 7
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 8
Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 1
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 2
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 3
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 4
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 5
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 6
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 7
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 8
  • Блок питания Buro BUM-0170A90 - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-55%
1 050 руб.  2 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 524022
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Характеристики

Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.5
Максимальное входное напряжение, В
12
Минимальное входное напряжение, В
12
Мощность, Вт
90
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х8х3
Вес, г.
365

Описание товара Блок питания Buro BUM-0170A90

Универсальный блок питания BURO BUM-0170A90 с регулируемым выходным напряжением для ноутбуков и других мобильных устройств.

Отзывы о товаре Блок питания Buro BUM-0170A90




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Buro
Тип товара
Блоки питания для ноутбуков
Количество сменных штекеров
11 шт
Макс. сила тока
4.5
Максимальное входное напряжение, В
12
Минимальное входное напряжение, В
12
Мощность, Вт
90
Совместимость
ASUS, Acer, Dell, Fujitsu, HP, Lenovo, Samsung, Sony, Toshiba
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный блок питания BURO BUM-0170A90 с регулируемым выходным напряжением для ноутбуков и других мобильных устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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